Otorgan a Ramiro Valdés distinción Hijo Ilustre de Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, recibió la distinción Hijo Ilustre de Villa Clara, otorgada por única vez por la Asamblea Provincial del Poder Popular, y aprobada por los delegados de ese órgano gubernamental.

Avalan el distintivo entregado en la Sesión Ordinaria del Gobierno en ese territorio, su participación en el Asalto al Cuartel Moncada y como expedicionario del yate Granma, y el cumplimiento de numerosas tareas a lo largo de los años de Revolución, al servicio de la Patria.

El también vicepresidente del Consejo de Ministros recibió la distinción Hijo Ilustre de Villa Clara, por sus estrechos vínculos con esa provincia, en su misión de impulsar programas e inversiones de repercusión para el país.

El reconocimiento al Héroe de la República de Cuba fue entregado por Alberto López, presidente del Gobierno en ese territorio.

