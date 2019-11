Obra tecnológica tan real y maravillosa como La Habana

La Habana, Cuba. – El Palacio Tecnológico Finca de los Monos, un sitio de ensueño donde tecnologías y juegos se abrazan, quedó inaugurado este domingo en el Cerro con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo, y las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en la provincia.

Al recorrer sus diez salas de juegos con tecnología de realidad aumentada, biblioteca digital, cine en 12D, Lazo afirmó que esta es una obra real y maravillosa para los niños, como lo es la ciudad en su medio milenio.

Iván Barreto, director de la Empresa de informática y medio audiovisuales, explicó que la tecnología digital es el componente que caracteriza el parque, como parte del perfeccionamiento de la educación y de la informatización de la sociedad.

El Palacio Tecnológico Finca de los Monos será una gran escuela, donde los niños consolidarán su formación vocacional.

A 14 millones de pesos ascendió la inversión del Palacio Tecnológico Finca de los Monos, en el Cerro, un proyecto de desarrollo local aportado por el 1 por ciento territorial.

La instalación, con una capacidad para casi 2 mil personas, estará abierta todos los días hasta la 01:00 de la tarde para los niños de los círculos de interés de las escuelas capitalinas, dijo Iván Barreto, Director de la Empresa de informática y medio audiovisuales, del Ministerio de Educación.

Agregó que a partir del próximo jueves, y de manera paulatina, el Palacio Tecnológico de la Finca de los Monos abrirá sus puertas al público desde las 02:00 de la tarde y hasta las 10:00 de la noche, a un precio de 10 pesos los adultos y 5 los menores.

Quienes visiten la obra podrán disfrutar de un avión real con simuladores, un tren y un barco, además de ofertas gastronómicas en las 8 áreas exteriores temáticas.

