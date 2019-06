Nueva Ley Electoral garantiza continuidad del socialismo

Sancti Spíritus, Cuba. – La nueva Ley Electoral es continuidad y resultado de un proceso democrático que tiene en cuenta la opinión de los diputados para lograr un documento participativo, señaló la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana Maria Mari Machado.

La dirigente presidió en Sancti Spíritus el encuentro de parlamentarios del centro de Cuba para analizar el proyecto de ley Electoral, que se corresponderá con la constitución refrendada por la mayoría de los cubanos.

Entre los cambios del documento sobresalen la creación del Consejo Nacional Electoral y de los cargos de gobernador y vicegobernador provinciales, que elegirán los delegados a las asambleas municipales de gobierno.

Los participantes reconocieron la labor de la comisión redactora del documento, y destacaron que su contenido asegura la continuidad del socialismo.

