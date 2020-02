Ni amenazas ni sanciones impedirán que Cuba avance, afirma Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este domingo en su cuenta de Twitter que ni las amenazas ni las sanciones, ni las presiones de Estados Unidos contra Cuba van a impedir que creando sigamos creciendo y avanzando.

Washington seguirá apretando y nosotros vamos a seguir resistiendo, avanzando y venciendo con soluciones emancipadoras y novedosas, dijo el mandatario cubano durante su intervención el sábado en el balance del trabajo del Ministerio de Finanzas y Precios en 2019.

En la reunión, denunció la creciente agresividad de la Casa Blanca contra la isla, pero advirtió que el pueblo y el Gobierno cubanos seguirán resistiendo ante cualquier medida adoptada por la Casa Blanca.

Díaz-Canel afirmó que la administración de Donald Trump intenta crear una plataforma colonizadora en el mundo, y en especial en América Latina, durante décadas un territorio considerado por Washington como su patio trasero.

Precisó que esa estrategia incluye el recrudeciendo del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, con el fin de asfixiar su economía.

Como ejemplo citó los intentos de Washington para impedir, desde el pasado año, la llegada de petróleo a la mayor de las Antillas, y la persecución financiera, que ‘la sentimos todos los días’.

Hemos trabajado con el 50-60 por ciento de la cifra habitual de combustible, lo cual ralentizó la actividad económica nacional, agregó el Presidente cubano.

Las iniciativas que adoptamos ante tal situación permitieron que las afectaciones a la población sean las menores posibles, subrayó.

El jefe de Estado condenó también la campaña de la Casa Blanca para desprestigiar a la isla caribeña en temas como el turismo y sus servicios de salud, incluso, dijo, ese gobierno presionó a diversos países para intentar detener la colaboración médica cubana.

Ante este panorama adverso, el Presidente insistió en trabajar en las potencialidades internas para impulsar el desarrollo socio-económico nacional.

Debemos elevar nuestros volúmenes de exportaciones, incrementar el ahorro, combatir el robo y la evasión fiscal, subrayó.

En ese sentido, instó a estimular la producción nacional, cambiar la metodología en la creación de los precios de bienes y servicios, y a mejorar la contabilidad, que consideró clave en el análisis económico.

Tomado de Prensa Latina

