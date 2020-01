Mujeres de Cuba en Revolución

La Habana, Cuba.- La miembro del buró político del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué, felicitó a las federadas por el nuevo año y el aniversario 61 de la organización, que se celebrará el próximo 23 de agosto.

En una reunión de trabajo, con la prensa, reconoció el liderazgo y protagonismo de las mujeres, y ratificó el compromiso con la Revolución, Vilma, Fidel y Celia, a partir de la memoria histórica.

La Secretaria Ideológica, Osmayda Hernández, destacó que la FMC arriba a su aniversario 60 como unitaria, auténtica y genuina representante de más de cuatro lmillones de mujeres.

Bajo el lema Haciendo historia sobre la marcha, aseveró, se realizará el homenaje a Celia Sánchez en el aniversario 40 de su desaparición física; el Taller nacional Vilma entre nosotras, y se entregará el Sello conmemorativo 60 aniversario de la FMC.

