Mujeres cubanas participan en cumbre empresarial de lima

A la III Cumbre Empresarial Hecho en las Américas, que acontecerá mañana en Lima, Perú, Cuba asiste con cinco participantes, entre ellos tres mujeres que ocupan relevantes cargos en el sector de la Isla.

El evento que tendrá lugar en el Hotel Westin Lima es, según los organizadores, el más importante de su tipo en las Américas y reunirá a Jefes de Estado y a los principales empresarios del hemisferio.

Se debatirá el papel de la mujer en la economía del siglo XXI, y compartirán sus experiencias Ana Teresa Igarza Martínez, directora general de la oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y la doctora Vania Rodríguez Cortés, directora de la sucursal de Servicios Médicos en La Habana.

Igarza Martínez comentó el interés de asistir a la Cumbre empresarial que se realiza en el marco de la cita de las Américas, porque entre sus objetivos está el empoderamiento de la mujer.

(Visited 1 times, 20 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.