Participa Presidente de Cuba en el balance anual del Ministerio de Economía

La Habana, Cuba. – Los resultados de la economía, los buenos y los malos, tienen que ser transparentes para el pueblo, afirmó el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el Balance anual del Ministerio de Economía y Planificación, al que asistieron el Primer Ministro, Manuel Marrero, el Titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, y otros dirigentes.

Hemos llamado en el país a que todos ayuden a identificar las trabas de la economía, dijo, y convocó al organismo a propiciar la conducción de la economía con una visión totalmente innovadora, y en ese sentido proponer soluciones.

Díaz-Canel definió como tarea estratégica del Ministerio el Plan de Desarrollo hasta 2030, al que -apuntó- hay que ponerle ciencia y trabajar arduamente en él los próximos meses

Instó a seguir defendiendo las medidas de ahorro y otras que respondan a las dinámicas de la economía, en un contexto de bloqueo y persecución financiera contra Cuba.

El Viceprimer Ministro y Titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, afirmó que el Plan de la Economía tiene que ser más abierto y flexible, elemento dinamizador que vele por las prioridades del país, lo cual no significa renunciar a la planificación centralizada.

En el balance anual del organismo, se refirió además al Plan de Desarrollo Económico-Social hasta 2030, visto desde una concepción moderna, que tome en cuenta el complejo escenario marcado por el recrudecimiento del bloqueo.

Sobre la política de cuadros, Gil destacó que son tiempos de disciplina y rigor, donde se logre una sinergia entre quienes tienen más experiencia y la energía de los jóvenes, capaces todos de enfrentar los disímiles retos de la economía.

Otro desafío -dijo- es la comunicación institucional, que como expresa el informe de balance debe ser capaz de transmitir al pueblo los cambios acaecidos.

El informe recogió el calendario concluido como un período de importantes reflexiones y transición a nuevos diseños en la planificación, distantes aún de los propósitos de consolidar, y atemperar los mismos a las actuales exigencias que la actualización del modelo económico demanda de todos

Destacó que en el Ministerio de Economía y Planificación descansa la responsabilidad de identificar deficiencias, y presentar propuestas concretas para revertir resultados negativos

Temas de debate fueron el rol de la planificación en la economía, sistema empresarial, y política de cuadros, entre otros.

