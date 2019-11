Mensaje inequívoco; Estados Unidos es responsable

Naciones Unidas (ONU). – La Asamnblea General de Naciones Unidas aprobó hoy la resolución cubana contra el bloqueo con 187 votos a favor, 2 abstenciones y 3 en contra.

Estados Unidos, únicamente acompañado por Israel y el Brasil de Bolsonaro, quedó de nuevo aislado con el voto negativo, como ha sucedido casi de manera sistemática durante 28 años.

Las abstenciones llegaron desde Ucrania y Colombia, aunque de manera general las cifras casi fueron similares a las obtenidas en la votación del año anterior.

Aunque no es vinculante, es decir no es de obligatorio cumplimiento, el nuevo rechazo al bloqueo es otro duro revés político y ético para Estados Unidos en la Asamblea General de Naciones Unidas, el órgano más democrático de esa institución mundial que reconoció la justeza de la resistencia cubana ante lo que puede ser considerado como un flagrante genocidio contra nuestro país.

El ministrro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunciò en Naciones Unidas la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en el daño que produce al pueblo cubano la severa aplicación del bloqueo desde hace más de medio siglo.

El gobierno de Estados Unidos sí es responsable, subrayó varias veces nuestro canciller al enumerar las medidas adoptadas por la Administración Trump que ha lanzado una escalada en la agresión contra Cuba.

Afirmó que Washington no esconde su propósito de asfixiar económicamente a Cuba y de incrementar los daños, carencias y sufrimientos del pueblo cubano.

Se han propuesto también sabotear la cooperación internacional de Cuba en la salud, con una campaña de calumnias de políticos y funcionarios que atacan un programa basado en las genuinas concepciones de colaboración Sur-Sur, que cuenta con reconocimiento mundial, subrayó Bruno Rodríguez.

La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Kely Graft, manipula burdamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, aseveró Bruno Rodríguez, al presentar el informe de Cuba sobre la resolución que condena el bloqueo.

El ministro de Relaciones Exteriores señaló que el bloqueo provoca daños humanitarios incalculables y es una violación flagrante de los Derechos Humanos que clasifica como un acto genocidio de acuerdo con la Convención para la Prevención y sanción del genocidio.

No hay familia cubana que no sufra sus consecuencias, subrayó para después enumerar casos concretos de cubanos de todas las edades cuya salud está en riesgo por la imposibilidad de acceder a medicamentos fabricados por compañías norteamericanas.

Rodríguez recordó que cada año la delegación de Estados Unidos expresa con altas dosis de cinismo que su gobierno apoya al pueblo cubano, pero, preguntó, puede alguien creer semejante afirmación.

El gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie en materia de derechos humanos; rechazamos su reiterada manipulación con fines políticos, reafirmó hoy el canciller Bruno Rodríguez Parrilla en la Asamblea General de la ONU.

En alusión al discurso de la embajadora estadounidense, se refirió a varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos con ejemplos contundentes de cómo son violados por la potencia imperial.

Recordó las muertes de civiles por sus tropas en diversas latitudes; el asesinato de afroamericanos por la policía y de emigrantes por patrullas fronterizas y las muertes de menores no acompañados en detención migratoria.

La impunidad del lobby de las armas es culpable del aumento de los homicidios en Estados Unidos, donde ocurren constantemente ataques múltiples con numerosas víctimas mortales, señaló el canciller cubano.

En Estados Unidos hay 2 millones 300 mil personas en privación de libertad, la cuarta parte de la población penal del planeta, recordó el canciller Bruno Rodríguez al denunciar la sistemática violación de los derechos humanos en el imperio.

Calificó de aborrecibles la represión a los inmigrantes, la separación de familias, la detención indefinida y la deportación de miles de niños y el mantenimiento de presos en un limbo jurídico en la cárcel de la base de Guantánamo, territorio usurpado a Cuba.

En el país más rico del mundo -dijo- 40 millones de personas viven en condiciones de pobreza; más de medio millón duermen en las calles; hay casi 7 millones de desempleados y 28 millones de personas carecen de seguro médico.

Bruno Rodríguez se refirió a cómo se violan las libertades civiles en Estados Unidos cuando limita a sus ciudadanos los viajes a Cuba, único destino prohibido para ellos.

El bloqueo es impedimento esencial a las aspiraciones de prosperidad y bienestar de varias generaciones de cubanos, y continúa siendo el obstáculo fundamental para el desarrollo económico del país, significó el Titular de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, al intervenir en Naciones Unidas.

Subrayó que por casi seis décadas Cuba ha sido víctima del sistema de sanciones más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno.

Es la eficacia del sistema socialista cubano, el patriotismo, las convicciones revolucionarias, la solidaridad, el consenso y la unidad de nuestro pueblo lo que, a pesar de las limitaciones, ha permitido a Cuba superar los graves desafíos impuestos, aseveró.

Bruno Rodríguez denunció que el Gobierno de Estados Unidos pretende ejercer dominación imperialista en Nuestra América, e invoca nuevamente la vieja y agresiva Doctrina Monroe.

