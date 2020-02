Medidas que no afectan a nadie y benefician a todos

La Habana, Cuba. – A tres meses de la implementación de la venta de mercancías en moneda libremente convertible, los propósitos se han cumpliendo, y la medida demuestra su validez y justeza, aunque hay algunos elementos por corregir, afirmó el Viceprimer Ministro y Titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil.

Al intervenir en la Mesa Redonda, con la presencia del Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, el Ministro subrayó que con ello se beneficia a todo el pueblo, con independencia de que no todo el pueblo pueda comprar en esas tiendas, pero las divisas captadas por el país se revierten en beneficio de la población.

Se avanza de forma dinámica, señaló Gil, y detalló que ya se han iniciado los mecanismos para la participación de la industria nacional como proveedora.

Insistió en que las medidas no pueden desconocer el bloqueo, que le cuesta al país, se arrecia y hace todo más difícil.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.