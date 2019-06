Máximas autoridades cubanas envían ofrendas a Salvador Wood

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz; y el presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, enviaron ofrendas florales a las honras fúnebres del artista Salvador Wood, quien falleció el sábado último.

Los funerales de Wood tienen lugar en el capitalino Teatro Nacional, donde familiares y admiradores de su obra le rinden homenaje póstumo, según una nota leída en la televisión local.

Díaz-Canel envió sus condolencias a la familia del actor, que falleció a los 90 años de edad y al respecto escribió: Los seres humanos como Salvador Wood nunca mueren, y que el reconocido artista deja un legado impresionante a partir de su coherente y rica vida revolucionaria, ética y artística.

Wood, Premio Nacional de Televisión, Por la Obra de Toda la Vida, obtuvo también el Premio Actuar por la Obra de la Vida, otorgado por la Agencia Artística de Artes Escénicas Actuar, entre otros lauros.

