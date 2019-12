Machado Ventura preside X Pleno Nacional de la ANAP

Artemisa, Cuba. – Con la presencia de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se realizó la sesión final del X Pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

En las palabras centrales de la cita, Machado Ventura se refirió a la necesidad de continuar innovando en cuanto a los productos que tienen calidad para ser exportados, tales como vegetales, jugos, frutas, cacao, tabaco, sábila, entre otros.

En cuanto al ahorro de combustible, Machado Ventura instó a utilizar yuntas de bueyes y de caballos, así como los búfalos, práctica que ha dado resultados positivos en otros países.

Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la ANAP, informó que se está trabajando para completar los insumos que necesita la tracción animal, porque es una actividad priorizada y posibilita que la producción sea continua.

