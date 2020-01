Machado Ventura: “El espíritu cumplidor debe prevalecer en la zafra azucarera”

Camagüey, Cuba.- José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, pasó revista este viernes a la marcha de la zafra azucarera en los cuatro centrales en operaciones en Camagüey.

En extremos opuestos, en cuanto a resultados, marchan el central Siboney, de Sibanicú, primero del país en cumplir el plan de la zafra chica, y el Batalla de Las Guásimas, cuyo colectivo está urgido de una reacción positiva tras un desacertado arranque.

A partir de las experiencias acumuladas, Machado Ventura puso especial énfasis en la necesidad de prepararse, desde ahora, para la próxima zafra, en el sentido de cumplir los planes de siembra.

Al término de su recorrido por centrales camagüeyanos, el dirigente partidista comentó que existen posibilidades reales de avanzar de manera integral en el sector, tanto en la producción de azúcar, como en la diversificación de sus derivados.

