Machado Ventura destaca papel de la agroindustria en el desarrollo local

Mayabeque, Cuba. – El Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, comprobaron los programas de siembra de cultivos varios, en especial la papa, así como la marcha de la zafra azucarera en la provincia de Mayabeque.

Ambos dirigentes intercambiaron con los productores del territorio y recorrieron áreas de las empresas agropecuarias de Melena del Sur y Güines.

En ese último municipio visitaron la cooperativa de producción agropecuaria Amistad Cubano Búlgara, integrante del movimiento anapista por los 100 mil quintales de viandas, hortalizas y granos.

En Güines recorrieron también la casa de posturas del campesino Alberto Rojas, perteneciente a la unidad básica de producción cooperativa Desembarco del Granma, donde el empleo de la ciencia abre perspectivas de desarrollo.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.