Maceo y el Che son ejemplos e inspiración, afirma Presidente de Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que el Mayor General del Ejército Libertador, Antonio Maceo y el Comandante Ernesto Che Guevara tuvieron vidas ejemplares y son motivos de inspiración.

Maceo y Che, enlazados en la historia de Cuba, nacieron un 14 de junio, con casi un siglo de diferencia. Sus vidas ejemplares nos inspiran, escribió Díaz-Canel en Twitter.

Los cubanos conmemoran los natalicios 174 de Maceo y 91 del Che Guevara; de quien dijo Fidel Castro: era de esas personas a quien todos le toman afecto inmediatamente, por su naturalidad, su sencillez, por su compañerismo, su originalidad, y por todas sus virtudes.

Maceo, es reseñado por historiadores como un maestro de la táctica militar, y se calcula que intervino en más de 600 acciones combativas contra el colonialismo español, y encabezó la Protesta de Baraguá.

