Los tiempos son duros, pero a seguir adelante, destaca Díaz-Canel (+Fotos)

Por: Angélica Paredes

9 meses después de la primera visita gubernamental realizada a Matanzas, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Consejo de Ministros regresan para recorrer centros de interés económico y social.

La jornada de este lunes se inició en el municipio de Cárdenas, en la Empresa Mixta de Productos Sanitarios, entidad dedicada a la producción de papel higiénico, servilletas y pañuelos faciales, entre otros productos.

En esa empresa, única de su tipo en Cuba, Díaz-Canel se interesó por el comportamiento de los indicadores de eficiencia económica, la calidad, el nivel de satisfacción de la demanda y el proceso inversionista.

Con el habitual optimismo que lo caracteriza expresó: Hay que seguir guapeando. Los tiempos están duros, pero hay que seguir adelante, no nos vamos a amedrentar, y estaremos fuertes siempre.

El Presidente Cubano Miguel Díaz-Canel visitó, también en Cárdenas, la Empresa Industrial Ferroviaria José Valdés Reyes, donde recibió una explicación de la reparación de vagones para el traslado de caña que favorece el ahorro de combustible.

Aprovecharlo todo y no perder nada, llamó Díaz-Canel a directivos y trabajadores, así como a los jóvenes graduados que ocupan cargos de dirección, los convocó a seguir creando y aportando al desarrollo del país.

Durante la visita del Consejo de Ministros a Matanzas, el Presidente Cubano estuvo en la Cooperativa No Agropecuaria Decorarte, dedicada al diseño gráfico, la personalización de artículos, decoración y producción de juguetes didácticos.

El presidente indagó acerca del proceso productivo, la distribución de los productos, las condiciones laborales de sus trabajadores, la contratación del personal, incluso sobre el disfrute de las vacaciones.

Luego de visitar la Cooperativa No Agropecuaria Decorarte, como parte de la visita gubernamental a Matanzas, el presidente Miguel Díaz-Canel saludó a un grupo de estudiantes de secundaria, se interesó por las clases y por sus aspiraciones.

Un pilar estratégico es conectar al gobierno nacional con el papel que desempeña el gobierno local, basado en la dirección de sus cuadros, una gestión más eficiente y un eficaz manejo de los recursos materiales en el territorio.

¿Cómo resolver los problemas? Esa es la premisa esencial de esta visita a Matanzas que realiza el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Escuchar, dialogar, intercambiar son objetivos de esta visita gubernamental a esta provincia que cuenta con una ciudad capital reanimada, gracias al esfuerzo colectivo de un pueblo identificado con su identidad y sus raíces.

