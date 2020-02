Lograr una política de precio única e inclusiva

La Habana, Cuba. – Tenemos que avanzar hacia una política de precios más contemporánea e integradora, que ponga en igualdad de condiciones a todos los actores de la economía, y a la vez estimule la producción y las exportaciones, afirmó el presidente Miguel Díaz Canel.

En el balance anual del Ministerio de Finanzas y Precios, al que asistieron también el primer ministro, Manuel Marrero, y otros dirigentes del país, el mandatario dijo que para ello hay que cambiar el método de formación de precios, actualizar las fichas de costos, y buscar un equilibrio entre lo que debe estar centralizado y lo que no.

Al referirse al tema de los ingresos, Díaz Canel señaló que debe lograrse una mayor gestión administrativa, al tiempo que insistió en el constante enfrentamiento a las ilegalidades.

Manifestó la necesidad de transparentar más el Presupuesto del Estado, y que la gente sepa en qué se usa y en qué condiciones.

En el balance del Ministerio de Finanzas y Precios, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, puso énfasis en asuntos fundamentales como el ahorro, el incremento de los ingresos, y el desarrollo de estrategias económicas que permitan aumentar producciones, ante un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo.

La titular de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, sostuvo que transformar el control de las cuentas por cobrar y pagar constituye proyección esencial para el buen desempeño empresarial.

El informe de balance recogió como principal reto en la ejecución presupuestaria durante el año anterior, la aplicación del incremento salarial en el sector presupuestado y de las pensiones de la Seguridad Social.

Temas como política de cuadros, recaudación de ingresos, circulación monetaria, e informatización de los procesos, centraron el debate.

