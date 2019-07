Llegará hoy a Cuba el Canciller de Rusia

La Habana, Cuba. – El Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Víctorovich Lavrov, llegará hoy a Cuba en visita oficial, mientras que en Brasil estará los días 25 y 26, para la reunión de cancilleres de Rusia, China, Brasil, la India y Sudáfrica.

Durante su estancia, el distinguido visitante sostendrá conversaciones oficiales con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y realizará otras actividades, informó el sitio digital Cubaminrex.

Las partes abordarán los temas más cruciales de la agenda bilateral, internacional y regional; además, están programadas varias reuniones con los dirigentes de la Isla, agregó la dependencia rusa.

En la reunión del Brics, que se celebrará en Río de Janeiro, se abordarán los asuntos de la agenda global y regional, incluido el mantenimiento de la paz y la seguridad, anunció en su momento la vocera de la Cancillería, María Zajárova.

