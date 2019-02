Llega Presidente de Cuba a 100 mil seguidores en Twitter

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó a los 100 MIL seguidores en Twitter desde su primer mensaje en esa red social el pasado 10 de octubre.

Un promedio de 700 internautas comenzó a seguir a diario al Jefe de Estado, quien escribió en su primer tuit: Estamos en La Demajagua, el lugar donde con mayor suma de sentimientos patrios Somos Cuba y Somos Continuidad.

A través de su cuenta, Díaz-Canel fija postura sobre temas que generan atención en la isla y el mundo, felicita a personalidades de la política, la cultura, el deporte y la ciencia, comparte experiencias y divulga detalles de su agenda de trabajo.

En los últimos días, el mandatario ha estado activo en la denuncia de la cruzada que Estados Unidos encabeza contra Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, el llamado a respaldar con el Sí la nueva Constitución cubana, y la recuperación de municipios de La Habana.

