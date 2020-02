Llama Presidente de Cuba a potenciar la producción de electricidad

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamó a potenciar el uso de todas las vías para producir electricidad y utilizar la experiencia internacional en ese sentido, informaron medios locales.

El dignatario cubano consideró en una reunión sobre la producción de energía eléctrica en la Isla, que existen condiciones para este año de dar un salto cualitativo en dicha generación en el país, reportó la televisión nacional.

En el chequeo, al que asistió también el primer ministro cubano, Manuel Marrero, Díaz-Canel afirmó que ello sería posible por la existencia de más bloques térmicos en mejores condiciones y capacidad.

Ambos gobernantes, conocieron que la producción de electricidad en 2019 en Cuba, por las diferentes vías, fue de más de 20 mil gigawatts por hora, cifra superior a la del año anterior, aunque no se alcanzó lo planificado.

