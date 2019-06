Lamentan directivos de Crucero por la Paz no poder atracar en Cuba

La Habana, Cuba. – En una carta de la Organización No Gubernamental Crucero por la Paz, entregada al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), sus integrantes lamentan profundamente la imposibilidad de atracar en Cuba por las nuevas restricciones del bloqueo de Estados Unidos.

Firmada por el japonés director fundador de esa organización, Tatsuya Yoshioka, informa que por regulaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se ven imposibilitados de visitar la Isla este 13 de junio como establecía el itinerario.

Tatsuya Yoshioka agradece las tradicionales bienvenidas a Crucero por la Paz por el ICAP y los cubanos, y hace votos por la reafirmación y reforzamiento de nuestros lazos de cooperación y amistad.

El presidente del ICAP, Fernando González, fustigó las medidas absurdas y ofensivas del imperio al prohibir los viajes de cruceros a la Isla, los cuales posibilitan conocer directamente nuestra realidad.

