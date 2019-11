La Revolución y Fidel muestran el camino (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo abrió su segunda jornada de trabajo con el panel Desafíos para una articulación solidaria de nuestras luchas, en el que participó un destacado grupo de políticos, dirigentes y representantes de movimientos progresistas.

Karin Nansen, de Uruguay, explicó que es hora de unirse para frenar las acciones sistemáticas de terror, desapariciones y asesinatos que algunos gobiernos aplican para impedir la lucha de las masas explotadas en nuestras tierras.

Gail Walker, directora ejecutiva de Pastores por la Paz, enumeró las acciones solidarias de salud que Cuba ha instrumentado, y resaltó la valía del pensamiento de Fidel y su Revolución.

Señaló que los médicos de la Isla han ayudado a pueblos que sufrieron terremotos, epidemias, ciclones, en una muestra de altruismo que los enemigos tratan, inutilmente, de empañar.

En el panel que abrió hoy los debates del Encuentro Antimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo, Ismael Drullet, del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba, se refirió al desafío de reconstruir la teoría y la práctica por la emancipación, desde una perspectiva unitaria y revolucionaria.

Recordó que para el Comandante Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, unidad significa compartir el combate, los riegos, los objetivos, las ideas, conceptos y estrategias.

Mónica Valente, de la Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo, reconoció que hay avances en las luchas y la resistencia de los pueblos latinoamericanos y caribeños frente a la contraofensiva neoliberal.

Llamó a reforzar el diálogo entre las fuerzas políticas y los movimientos sociales, reconstruir la UNASUR y profundizar la solidaridad, un valor fundacional de la Revolución Cubana.

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, afirmó en el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que la Humanidad vive un momento muy peligroso por los zarpazos que dan las naciones capitalistas.

Señaló que la burquesía internacional, repleta de bandidos y ladrones, emplea métodos fascistas para mantener su mandato, y puntualizó que hay que defenderse de ello, así como hay que defender a Cuba y Venezuela con alianzas sólidas, solidarias y bien estructuradas.

Fernando Lugo, exmandatario de Paraguay, recordó las penurias que sufren las poblaciones más pobres en Latinoamérica y refirió cómo las fuerzas imperialistas, en maridaje con las derechas neoliberales, han enterrado a UNASUR y MERCOSUR.

Seguimos vivos y seremos millones en la batalla de ideas que promulgó el Comandante en Jefe Fidel Castro, indicó el expresidente paraguayo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.