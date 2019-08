La orden ejecutiva contra Venezuela es ilegítima

La Habana, Cuba. – El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela es ilegítima y violatoria del Derecho Internacional.

Estados Unidos, ante el evidente fracaso de su intento de cambio de régimen, intenta mediante el hostigamiento económico quebrar la resistencia del pueblo bolivariano y chavista, escribió Rodríguez en su cuenta en Twitter.

El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que congela todos los activos del Gobierno venezolano y prohíbe las transacciones con ese Ejecutivo a menos que haya exenciones específicas otorgadas por los propios Estados Unidos.

El Gobierno venezolano denunció que el objetivo del nuevo plan de Washington es forzar un cambio inconstitucional en el país, en abierta violación a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

