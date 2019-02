La lucha de hoy es cultural

La Habana, Cuba. – Este martes, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en la reunión anual de balance del Ministerio de Cultura, efectuada en la sala teatro del Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana.

El presidente cubano destacó que ante el escenario actual del mundo y los desafíos derivados de las transformaciones de nuestra sociedad, la lucha que se nos plantea es esencialmente cultural y transita por las ideas, la defensa de la identidad y la aspiración a un desarrollo espiritual expresado en valores humanos y revolucionarios.

El foro, conducido por el titular del organismo, Alpidio Alonso, culminó el proceso de análisis crítico de la gestión de las instituciones y empresas del sector, que tuvo lugar desde principios de año.

Igualmente, durante la reunión el ministro de Cultura aprobó las líneas estratégicas y las prioridades para la etapa que se inicia.

POR LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA CULTURA CUBANA

Durante la reunión anual de balance del Ministerio de Cultura, se informó que en el centro de atención de ese sector están el fortalecimiento del sistema institucional y la erradicación de las insuficiencias en la programación.

También la doctora Graziella Pogolotti planteó como asunto impostergable abordar las contradicciones entre la democratización de los valores y bienes culturales y la intromisión del mercado.

En tanto, el presidente cubano abordó en su intervención el papel de la crítica artística y literaria y destacó que cuando esta no se ejerce, se pierden jerarquías y se abren puertas a la banalidad y la mediocridad.

Díaz-Canel valoró además la seriedad con que el Ministerio asumió la fundamentación del Programa de Desarrollo Cultural e instó a sus directivos a hacerlo efectivo, incorporándolo a las prácticas institucionales y las acciones cotidianas en todo el país.

