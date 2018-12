La Habana activa por situación meteorológica

En las primeras horas de la noche de este jueves se reunió el Consejo de Defensa Ampliado en la capital, presidido por Luis Torres Iribar, primer Secretario del Partido en el territorio.

Se informó que durante el paso de la línea prefrontal de la Baja Extratropical; se registraron granizos en Mantilla en la región centro-sur; lluvias intensas pero los acumulados no alarman; y rachas de viento superiores a 100 kilómetros por hora.

La Empresa Eléctrica explicó que 17 circuitos sufrieron afectaciones, la mitad recuperados en cuatro horas, y prevé que al amanecer ya no existan, aunque las inundaciones de este viernes generarán otras.

El servicio de gas reportó afectaciones ya resueltas; aclaró además que si las inundaciones previstas son moderadas la recuperación debe lograrse en dos días, pero donde sean severas pudiera llegar a una semana.

En La Habana las lluvias serán ligeras durante el resto de la noche, las preocupaciones radican en las inundaciones que sucederán desde mediados de la mañana.

Las mismas tendrán sus picos en la media tarde y al anochecer, esta última debido a la pleamar; se afectarán las tradicionales zonas bajas de los cinco municipios costeros, en el Vedado puede llegar el agua hasta la calle Línea.

Se prevén que las inundaciones duren cerca de 24 horas; se han ordenado evacuaciones de recursos y turistas, no de ciudadanos, las que pudieran realizarse en el transcurso de la mañana.

Desde el miércoles se han aumentado la recogida de desechos sólidos, la desobstrucción de drenajes, y el alistamiento de Recursos Hidráulicos e Higiene para actuar durante el evento climatológico y en la recuperación.

