La economía y texto constitucional en la agenda del Parlamento

La Habana, Cuba. – La presentación de los resultados económicos del 2018, la propuesta del Plan de la Economía y del Proyecto de Ley de Presupuesto del Estado para el año próximo, así como la discusión del Proyecto de Constitución, centrarán, el 21 de diciembre, el Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional en su Novena Legislatura.

Así lo informó a la prensa la Secretaria del Parlamento, Miriam Brito, quien precisó que previamente, el día 18 de este mes, los diputados conocerán en plenaria sobre el proceso de informatización de la sociedad, y la política de la vivienda.

Esa misma jornada -acotó- también recibirán información sobre el Proyecto de Constitución y las modificaciones realizadas luego del amplio proceso de consulta popular que vivió todo el país.

Los venideros días 19 y 20 los legisladores estudiarán y aclararán dudas sobre el documento.

Previo al Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional, los diputados se reunirán los días 16 y 17 de diciembre, en las diez comisiones permanentes de trabajo del máximo órgano legislativo del país.

Temas comunes en todas las comisiones serán los resultados económicos de este año, así como la propuesta del Plan de la Economía y del Proyecto de Ley de Presupuesto del Estado para 2019, además del trabajo de enfrentamiento a las indisciplinas sociales, ilegalidades y el delito.

En el caso de la Comisión de Asuntos Económicos, los diputados recibirán información sobre la marcha de la implementación de los Lineamientos aprobados en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Las cuentas por cobrar y pagar, transporte de carga y pasajeros, la Tarea Vida, inversiones en las fuentes renovables de energía, entre otros asuntos, también resultarán abordados en comisiones.

(Visited 1 times, 28 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.