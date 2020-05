La batalla contra la pandemia tarea de todos

Una participación activa tienen las féminas en la batalla contra la COVID-19, pues no hay desafío en el que ellas no brinden su aporte e inteligencia, aseveró la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, Teresa Amarelle.

Significó en la Mesa Redonda su solidaridad y vocación humanista, y reconoció especialmente al personal de salud, con un alto por ciento del sexo femenino, hoy en la primera trinchera de combate.

Teresa Amarelle resaltó que las federadas han realizado unas 89 mil entregas a familias vulnerables, colaboran en la confección de nasobucos, forman parte de la pesquisa activa identificando grupos de riesgo, e integran brigadas de apoyo en centros de aislamiento.

Dijo que este año, el sistema de condecoraciones de la FMC estará destinado a agasajar a quienes, desde cualquier frente, han estado vinculadas a la batalla contra el nuevo coronavirus.

El Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, Carlos Rafael Miranda, destacó en la Mesa Redonda la intensa participación popular en el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba.

La organización tiene que ser útil a la comunidad y al barrio, para lograr preparar a la población ante cualquier dificultad que debamos enfrentar, afirmó Miranda.

Así -dijo- los CDR diseñaron estrategias de enfrentamiento a la COVID-19, que incluyen llamados a la disciplina, creación de destacamentos juveniles e identificación de viviendas en cuarentena, y se sumaron iniciativas de los propios barrios como las ayudas al adulto mayor y el apoyo a la campaña de ahorro energético.

También, informó Miranda sobre la creación del boletín Desde el barrio, cultiva tu pedacito, que hace un llamado a fomentar la producción de alimentos a partir de la agricultura familiar.

Sobre un tema crucial para el país -la producción de alimentos- intervino en la Mesa Redonda el Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, Rafael Santiesteban, quien ratificó que se trabaja de forma directa con los productores para hacer que la tierra rinda más frutos.

Dijo que se potencia el uso de la tracción animal y de las fincas agroecológicas, que ya suman 881, al tiempo que resaltó el aporte del campesinado a los centros de aislamiento.

Rafael Santiesteban, informó en la Mesa Redonda que, de los doce indicadores de ventas al Estado, nueve se cumplen y tres no, que son el frijol, la carne de cerdo y la leche.

Subrayó que se realizan visitas a los campesinos para seguir fortaleciendo el papel del contrato, y se fomentan un grupo de decisiones con vistas a estimular la producción de alimentos, fundamentalmente de carne de ave y cerdo.

El Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, Néstor Hernández, explicó en la Mesa Redonda los principales desafíos del sector en el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba.

Los trabajadores afiliados al sindicato siguen las indicaciones para mantener la vitalidad del sistema de la agricultura en el país, y suministrar productos alimenticios esenciales a la población, expresó.

Néstor Hernández llamó a producir y producir bien, e indicó que es necesario potenciar programas para la etapa recuperativa tras la pandemia, como son el arrocero, el ganadero, las minindustrias y las producciones destinadas a la exportación.

Destacó la entrega de módulos de alimentos a grupos de riesgo y a obreros del sector, y alabó la vinculación de trabajadores del turismo a las labores de la agricultura.

