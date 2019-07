La apuesta extranjera por Cuba continúa (+Fotos)

La Habana, Cuba. – A pesar de las presiones de Estados Unidos, el empresariado extranjero presente en Cuba mantiene la apuesta por el país, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel al intervenir en la Comisión parlamentaria de Atención a los servicios.

Ese grupo de diputados escuchó un informe sobre la marcha y perspectivas de la inversión extranjera, un asunto que, dijo Díaz-Canel, resulta necesario para obtener capital, tecnología y conocimiento en el camino del desarrollo de la nación.

El mandatario cubano reiteró la necesidad de sustituir importaciones y aumentar las exportaciones para potenciar la industria nacional, que tiene que encadenarse a la inversión extranjera con el aporte de productos y servicios.

Hemos dicho que la producción nacional tiene que encadenarse con el turismo, un sector con alta presencia de capital foráneo, pero que gasta muchas divisas en la importación, señaló Díaz-Canel.

Díaz-Canel pidió dejar a un lado los prejuicios y defender al turismo, porque es una de las fuentes de divisas más estables del país y con potencialidades para seguir creciendo y fomentar la economía.

El Presidente se refirió a las más recientes medidas gubernamentales que buscan fortalecer a la empresa estatal, que cuando se encadene con el turismo y la inversión extranjera podrá recibir una parte de la liquidez para que puedan desarrollar sus producciones.

Puso como ejemplo los esfuerzos que se realizan ahora por el Ministerio de la Agricultura que identificó 8 proyectos para incrementar la producción de cerdo y pollo a partir del pienso local, iniciativas que toman las experiencias de Fidel.

La directora general de Inversión Extranjera, Deborah Rivas, explicó a los diputados de la Comisión de Atención a los servicios, la marcha de ese proceso, que aún no ha logrado los niveles que requiere el país.

La funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera detalló como ventajas que consideran los inversionistas para colocar capital en Cuba, el crecimiento sostenido del turismo, la seguridad del país y el alto nivel de preparación de sus recursos humanos.

La funcionaria se refirió ante los diputados a los proyectos diseñados en Turismo, Transporte, Comercio interior, Telecomunicaciones, Informatización, comunicaciones y servicios postales.

La cooperación externa con Cuba tiene como principio la solidaridad, sin condicionamientos, ni intentos de injerencia en los asuntos internos del país, dijo la funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Deborah Rivas.

Al intervenir en la Comisión parlamentaria de Atención a los servicios, la directora general de Inversión Extranjera explicó que a fines del pasado año el gobierno aprobó la política correspondiente, así como las propuestas de normativas, que incluyen un Decreto Ley y 9 resoluciones, entre otras legislaciones.

El pasado año el flujo financiero externo ascendió a 115, 4 millones de dólares, un 1 por ciento superior a lo recibido en el 2017.

