Kenia mantiene esfuerzos para retorno de médicos cubanos secuestrados

La Habana, Cuba. – Autoridades del Gobierno de Kenia declararon mantener esfuerzos para el retorno seguro de los médicos cubanos Landy Rodríguez y Assel Herrera, secuestrados en ese país, publicó el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

El canciller cubano informó que sostuvo conversaciones telefónicas con su nueva homóloga de Kenia, Raychelle Omamo, y con su predecesora, Monica Juma, quien fue nombrada ministra de Defensa de esa nación africana.

Ambas aseguraron mantener esfuerzos para el retorno seguro de nuestros médicos, publicó Rodríguez en su cuenta de Twitter, en referencia a los profesionales cubanos secuestrados el 12 de abril del año anterior.

Hace un mes, el presidente cubano se reunió en Villa Clara con la familia de Landy Rodríguez, a quienes reiteró su apoyo y los puso al tanto de las gestiones realizadas para garantizar el retorno seguro de ambos médicos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.