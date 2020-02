Jóvenes de Las Tunas junto a la generación histórica

Las Tunas, Cuba. – El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, significó en la oriental provincia de Las Tunas, la confianza de la Revolución en la juventud cubana en los momentos actuales.

El dirigente presidió este domingo la sesión plenaria de la Asamblea Provincial XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en la cual se refirió a la participación juvenil en las tareas de la producción, los servicios y la defensa.

Los 200 delegados de los ocho municipios analizaron en la Universidad de Ciencias Médicas el resumen de los principales temas del debate en comisiones, efectuado en la jornada anterior.

En la Asamblea de la UJC se convocó a la militancia a consolidar el trabajo en la base con los jóvenes del radio de acción, a partir del ejemplo de los dirigentes estudiantiles y el quehacer transformador entre todos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.