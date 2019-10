Intercambió Díaz-Canel con su similar beloruso

Minsk, Belorús. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo hoy conversaciones oficiales con su similar belaruso, Alexander Lukashenko, en privado y a nivel de delegaciones, en el capitalino Palacio de la Independencia.

Durante la visita oficial de Díaz Canel a Bielorús, ambos mandatarios prevén su asistencia a la firma de varios acuerdos internacionales bilaterales, tras lo cual ofrecerán declaraciones a la prensa.

Para esta jornada, también está programada la plantación de un árbol por el jefe de Estado cubano en la Avenida de los Triunfadores y una ceremonia de ofrenda floral en el obelisco Minsk-Ciudad Heroica de esa urbe.

Asimismo, el mandatario cubano visitará el Museo de la Gran Guerra Patria y la Academia de Administración Pública, adscrita a la presidencia de Belarús, y dialogará con los cubanos residentes en esa nación.

