Intercambia Ministro cubano con titular de Naciones Unidas

Nueva York, Estados Unidos. – El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, ratificó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, la voluntad de la Isla de seguir fortaleciendo lazos con el organismo multilateral.

En una reunión este martes con el máximo representante de Naciones Unidas, ambos discutieron sobre desarrollo sostenible, e intercambiaron acerca de varios temas de interés del escenario nacional e internacional.

Malmierca reafirmó el compromiso de Cuba con la implementación de la Agenda 2030, aspecto que promueve en el marco de su presidencia de la Comisión Económico para América Latina y el Caribe.

Asimismo, hizo referencia al impacto negativo del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y las recientes medidas tomadas por la administración de Donald Trump, como la plena implementación del Título III de la Ley Helms-Burton.

