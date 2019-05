Intercambia Lazo con ministro de Justicia de Bolivia

La Habana, Cuba. – El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, saludó este miércoles al ministro de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Héctor Enrique Arce Zaconeta, quien llegó al Capitolio de La Habana en visita de cortesía.

Durante el intercambio, Lazo comentó sobre la intensa labor legislativa que vive nuestro Parlamento, e insistió en la importancia de fomentar la cultura jurídica en el pueblo para la consolidación de Cuba como Estado Socialista de Derecho.

Previamente, Arce Zaconeta se reunió con la vicetitular de la Asamblea Nacional, Ana María Mari Machado; el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo; y el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Rolando González.

El visitante se manifestó sorprendido por los mecanismos de participación popular en Cuba, y felicitó por la solidez del proceso constitucional.

