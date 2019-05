Intercambia Díaz-Canel con empresarios cubanos (+Fotos)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intercambió hoy con empresarios nacionales, en un recorrido por la VI Feria de Negocios que se desarrolla en ExpoCuba.

En una visita al stand del Grupo Empresarial de la Industria Sidero- Mecánica, el jefe de Estado cubano compartió con los expositores sobre sustitución de importaciones y encadenamientos productivos, elementos claves para el desarrollo de la economía cubana.

La cita, que concluye el viernes próximo, reúne a más de 400 entidades representativas, tanto del sector estatal como cooperativo y cuentapropista, con el objetivo de fomentar las relaciones entre los actores económicos de la nación.

Iniciada el 20 de mayo, la Feria cuenta entre sus objetivos fundamentales, la identificación de las potencialidades existentes en el mercado doméstico, con vistas a la reducción de la dependencia importadora del país.

Al visitar la Feria de Negocios de #Cuba se aprecian las potencialidades productivas, de sustitución de importaciones, encadenamientos, nuevos desarrollos y de exportaciones. Ahora debemos centrarnos en eliminar trabas y facilitar el desarrollo. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/UavfeE1ySy

