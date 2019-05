Insta Presidente cubano a desterrar ineficiencia y burocratismo (+Fotos)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, instó hoy a desterrar el burocratismo y la ineficiencia, al intervenir en un chequeo de la Política de la Vivienda como parte de la visita gubernamental a Holguín.

El mandatario cubano convocó también a agilizar los sistemas de trabajo para garantizar el bienestar del pueblo y avanzar en la erradicación de los problemas relacionados con ese sector.

En reiteradas ocasiones, Díaz-Canel ha insistido en la necesidad de incrementar la fabricación de materiales de la construcción y el aprovechamiento de la infraestructura creada para la producción a nivel local.

El jefe de Estado también ha llamado a mejorar en la atención al programa de subsidios; así como implementar de manera eficiente y agilidad las nuevas normativas para el ordenamiento y legalización de la vivienda en el país.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, inició la segunda jornada de la visita gubernamental a Holguín con un recorrido en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín.

En un encuentro con trabajadores de la instalación sanitaria, el mandatario conoció que el centro progresa en la aplicación del programa de informatización dirigido a mejorar sus servicios.

Acompañado por integrantes del Consejo de Ministros, Díaz-Canel visitó la sala de Hematología, el cuarto de guardia y el departamento de informática del hospital que cuenta con casi 500 camas y atiende a más de un millón de personas.

Este miércoles comenzó su periplo por Holguín, por la Empresa de Combinadas Cañeras 60 Aniversario de la Revolución de Octubre, también recorrió la fábrica Héroes del 26 de Julio, la Empresa de productos Lácteos de Holguín y la Mini-industria de Frutas Selectas.

