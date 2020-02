Insta Machado Ventura en Artemisa a aprovechar los recursos

Artemisa, Cuba. – José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, instó hoy a los campesinos y cooperativistas artemiseños a aprovechar los recursos disponibles.

Machado Ventura, al intervenir en la Asamblea de Renovación y Ratificación de Mandatos de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Artemisa, enfatizó en que la mejor respuesta del sector al bloqueo es producir con organización, ahorro y disciplina.

Señaló que el campesinado artemiseño tiene la misión de apoyar la alimentación de sus coterráneos y de La Habana, de ahí su convocatoria a aprovechar las tierras y garantizar cultivos para el verano.

El Segundo Secretario del Comité Central del Partido, destacó los resultados positivos del trabajo de las asociaciones de base de los campesinos, en el fortalecimiento de los vínculos de las cooperativas con las comunidades y la incorporación de jóvenes.

Orlaidi Acosta, de la Cooperativa de Créditos y Servicios Ciro Redondo, enclavada en el Consejo Popular Cayajabos, de la capital de Artemisa, resaltó cómo la organización de base ha motivado el apoyo de la cooperativa a los vecinos que recibieron subsidios para construir sus viviendas.

