Inicia Díaz-Canel visita oficial a México

Ciudad México. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó la emoción que significa volver al entrañable México, tan ligado a nuestra historia y a la de toda Latinoamérica.

Por su parte, el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, resaltó que la presencia de su par de la Isla es importante porque el pueblo cubano y el mexicano son pueblos hermanos.

También, a través de las redes sociales el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, tributó la más cordial bienvenida a Díaz-Canel y a asus acompañantes, entre quienes se encuentra el canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

Según el programa dado a conocer, el visitante cubano será recibido en la tarde por López Obrador, quien anticipó que el encuentro servirá para refrendar su compromiso de respeto al pueblo de Cuba, a su independencia, a su derecho a la autodeterminación.

