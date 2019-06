Inicia Consejo de Ministros visita a Pinar del Río

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel anunció en su cuenta en la red social Twitter el inicio hoy de una visita de trabajo a la provincia de Pinar del Río, donde es acompañado por integrantes del Consejo de Ministros.

De camino a Pinar del Río para realizar visita del Consejo de Ministros de Cuba. SomosCuba SomosContinuidad, publicó el mandatario cubano en Twitter en las primera horas de este jueves, anunciando el inicio de un recorrido por diversas entidades de la más occidental provincia cubana.

Esta es la segunda visita del Consejo de Ministros a Pinar del Río, donde al igual que en otros territorios se comprobará la marcha de la economía, el desarrollo de los servicios y los avances sociales que tienen lugar allí y donde la acción del pueblo es esencial para lograr mejores resultados.

Ubicada en el extremo occidental de Cuba, Pinar del Río es una provincia con un alto potencial agricola, en particular en la producción de tabaco, importante rublo expotable.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.