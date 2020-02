Inicia Consejo de Ministros visita a Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – Encabezada por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se inició hoy una visita de trabajo del Consejo de Ministros a la central provincia de Cienfuegos con el objetivo de evaluar la marcha de importantes programas económicos y sociales y el cumplimiento de las indicaciones dejadas allí hace un año atrás.

Al amanecer en su cuenta en Twitter el mandatario cubano indicó Vamos camino a la Perla del Sur para realizar visita del Consejo de Ministros, texto acompañado de una vista del parque Martí, epicentro de la llamada Perla del sur.

Por su parte en la propia red social, la viceprimera ministra Inés María Chapman dice Llegamos a la Perla del Sur, Cienfuegos, como parte de la segunda visita gubernamental que presidida por Díaz – Canel.

Esta es la segunda visita del Consejo de Ministros a la sureña provincia de Cienfuegos.

