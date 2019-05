Incrementan Cuba y Vietnam lazos de amistad (+Fotos)

Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y presidente del Parlamento Cubano, recibió en La Habana, al Canciller y viceprimer Ministro de Vietnam, Pham Binh Minh.

En un emotivo encuentro, en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Lazo reiteró al dirigente vietnamita, los inquebrantables nexos de cooperación, solidaridad y hermandad que caracterizan las históricas relaciones entre ambos pueblos, gobiernos y partidos.

Agradeció al canciller y viceprimer Ministro de Viet Nam, Pham Binh Minh, el apoyo de la hermana nación asiática en Naciones Unidas, al condenar el criminal e injusto bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba.

En sus palabras, el dirigente vietnamita dijo que a pesar de las dificultades que atraviesa Cuba, la mayor de Las Antillas saldrá adelante y victoriosa en el orden económico, político, social y la defensa de la Patria.

