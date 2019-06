Hermanos de Pastores por la Paz arriban hoy a Cuba

La Habana, Cuba. – Tras recorrer 40 ciudades estadounidenses donde expusieron la realidad cubana agravada por el infame bloqueo, los entrañables hermanos de Pastores por la Paz serán recibidos hoy en La Habana en el Centro Martin Luther King a las 06:30 de la tarde.

Un total de 37 participantes integran el contingente, que es la caravana número 30 que pisa suelo cubano, con su hermosa y renovada carga de solidaridad, amor y respaldo incondicional a nuestra Revolución.

Pastores por la Paz desarrollará un amplio programa en Cuba en el cual destaca un encuentro con el gobierno de Guanabacoa y una visita a la comunidad de Castanedo, fuertemente azotada por el reciente tornado.

Gail Walker, directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria IFCO-Pastores por la Paz, llamó a intensificar las acciones contra el bloqueo y toda hostilidad imperial contra Cuba.

