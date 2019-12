Hay que seguir sembrando sensibilidad, puntualizó Presidente de Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que se avanza en la digitalización de lo que constituye la memoria histórica de la nación, para actualizarla, y evitar más deterioro a los documentos y ponerlos al alcance de todos.

Al intervenir en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, agregó que una plataforma importante de gran consulta es la Enciclopedia Ecured, que acumula mucho contenido de nuestra historia.

Díaz-Canel señaló que hay que lograr que se usen los fondos ya digitalizados en tareas y trabajos de estudiantes, investigadores y profesores, porque esos archivos disponibles hay que utilizarlos bien.

Puntualizó que hay que seguir sembrando sensibilidad, porque las personas que más han aportado a la Historia son sumamente sensibles, con alta dosis de responsabilidad, y sentenció: solo así se contribuirá al buen trabajo de la memoria histórica.

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, participó en la Comisión de Salud y Deporte, en la cual llamó a lograr un trabajo integral con todos los factores de la comunidad.

Durante el debate acerca del control y fiscalización que presta el INDER a la actividad física comunitaria, agregó que es necesario involucrar en las acciones a las glorias deportivas, instructores, médicos, todo como un sistema.

Señaló el presidente de la Asamblea Nacional que es vital la labor del INDER en los poblados, máxime cuando es una realidad que el 20 por ciento de la población cubana es de la tercera edad, y requiere ejercicios para contribuir con su salud y mejorarla.

Los diputados coincidieron en la importancia del trabajo intersectorial en los barrios, ya que solo así se pueden planificar y concretar actividades sistemáticas y con resultados muy positivos.

El canciller Bruno Rodríguez, en declaraciones a la prensa luego del debate en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, destacó que Cuba no admite chantajes, ni renuncia a uno solo de los principios.

El Ministro de Relaciones Exteriores se refirió al recrudecimiento del cerco económico y a las amenazas de la actual administración estadounidense contra los pueblos de la región y las fuerzas progresistas.

Bruno Rodríguez precisó que a pesar de la difícil situación actual, y a las diferencias entre el imperialismo norteamericano y la Revolución, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos pueden convivir civilizadamente por el bienestar de ambos pueblos.

El canciller cubano afirmó que la Mayor Isla de Las Antillas se mantiene como símbolo de resistencia y de victoria, y el mundo reconoce el papel de nuestro país en firmeza y defensa de sus principios.

La presentación del cronograma jurídico para la actual Legislatura, centró la agenda de los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales en la segunda jornada de trabajo previo al IV Período de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

39 Leyes y 31 Decretos-Leyes, conforman la planificación expuesta por el Ministerio de Justicia, que da respuesta a las disposiciones de la Constitución, la implementación de los Lineamientos, y las necesidades de los Organismos de la Administración Central del Estado.

Se prevé que se realicen anualmente las dos sesiones ordinarias y otras dos extraordinarias de la Asamblea, para el análisis y aprobación de una cifra significativa de normativas, que incluyen el Código de Familia y la Ley de Procedimiento Penal.

Ese cronograma se someterá a aprobación del Parlamento en este IV Período de Sesiones.

El cumplimiento del programa de saneamiento hidráulico, y los principales planteamientos que aquejan a la población, fueron aristas que acentuaron la jornada vespertina de los diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía.

Antonio Rodríguez, Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, informó que en los últimos 4 años se concluyeron más de mil 100 obras, con una inversión superior a 800 millones de pesos.

Entre ellas, mencionó 4 plantas potabilizadoras e igual número de las de tratamiento de aguas residuales

Los parlamentarios conocieron que el encadenamiento con la industria nacional, también muestra resultados satisfactorios, como la producción y entrega de más de 13 mil metrocontadores, y se aspira a que el próximo año sean 200 mil las unidades distribuidas, lo cual ahorrará un 30 por ciento del costo por cada pieza.

Los resultados de las acciones de fiscalización de los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, al cumplimiento de lo establecido en el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, fueron debatidos hoy.

Ese sector que aporta el 5, 8 por ciento de los ingresos totales al presupuesto del Estado, muestra impacto positivo, aunque existen deficiencias en el sistema de organización y control.

Se registran 98 mil trabajadores por cuenta propia con deudas tributarias, y unos 17 mil, no han abierto las cuentas bancarias fiscales.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, explicó que el objetivo de los grupos de control es mantener la legalidad de los trabajadores por cuenta propia, y de las entidades estatales que contratan sus servicios, así como erradicar las ilegalidades en los territorios.

