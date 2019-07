Hay que ir a la savia de nuestra identidad (+Fotos)

La plataforma colonizadora del imperio, lo primero que quiere destruir es la identidad, y para triunfar debemos saber defenderla, encontrar nuestras esencias, planteó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la comisión parlamentaria de Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Eso sólo se logra cuando sea afín con su identidad, y ahonda en ella para actuar con coherencia, subrayó Díaz-Canel en el debate sobre el cumplimiento de la política cultural en la programación de radio y televisión.

Directivos del Instituto Cubano de Radio y Televisión, expusieron -con enfoque crítico- los avances en los últimos años y en particular las insuficiencias.

En la Comisión Agroalimentaria, con la participación del presidente del Parlamento, Esteban Lazo, se destacó la disposición de los productores en acrecentar pastos y forrajes para la alimentación animal.

La diputada villaclareña Neysy Santos Silva, expuso su criterio en torno a la experiencia de la provincia donde se capacitan a los campesinos para migrar de la práctica en el uso de pienso industrial, hacia el empleo de alternativas con plantas proteicas.

En director del Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales, Sergio Rodríguez, diputado por el municipio de Santo Domingo, resalto la integración que se va logrando entre entidades científicas y productivas, también en la ganadería.

Otro de los temas analizados fue el imperativo de elevar en los consejos populares la producción de proteína animal a partir del desarrollo de ganado ovino-caprino, cunícula, avícola y porcino.

Hay que continuar trabajando para dar respuesta a las inquietudes y problemas que inciden en la gestión integral del agua , enfatizó hoy la Vicepresidenta Inés María Chapman en la Comisión Parlamentaria de Industria, Construcciones y Energía, que contó con la presencia del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés.

Al presentar a los diputados el Plan Hidráulico Nacional, el Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, destacó la terminación de más de 900 obras desde 2015 hasta 2018.

El diputado resaltó que hoy el 27 por ciento de los clientes del sector residencial cuentan con metrocontadores en sus viviendas.

Los parlamentarios conocieron en esta jornada de la puesta en marcha de la planta desaladora en Cayo Santa María, así como de otras 5 en Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba.

La Comisión de Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional examinó hoy la superación permanente, enaltecimiento de la profesión y atención al personal de la docencia, a partir de un diagnóstico realizado en todo el país.

El Ministerio de Educación reconoció escasa presencia de docentes de la enseñanza general en Maestrías y Doctorados, por falta de motivación, limitaciones objetivas y falta de reconocimiento.

En tanto, el Ministerio de Educación Superior subrayó la prioridad de la formación de doctores en la planificación estratégica para estimular el crecimiento científico profesional de su claustro.

El Vicepresidente Roberto Morales reiteró la importancia del proceso de superación de maestros, profesores e investigadores, que consideró una inversión de cara al futuro para el desarrollo del país y un estímulo a la vida profesional.

José Castañeda, parlamentario por La Lisa, recordó que una de las acciones más nobles de la Revolución Cubana ha sido garantizar una canasta básica, que, dijo, se sabe que no es suficiente, pero resuelve una parte de las necesidades de la población.

El diputado Roberto Cabrera, de Puerto Padre, pidió a los delegados acompañar al MINCIN en la atención a los centros de elaboración de gastronomía, mientras que la santiaguera Marucha Mensano pidió mejorar el cuidado a los ancianos en el Sistema de Atención a la Familia.

Marilin Rodríguez, diputada por Cárdenas, se refirió a las discusiones realizadas con las administraciones de las unidades de Comercio y Gastronomía, que recibieron planes de medidas para un próximo recontrol parlamentario.

También Gisela Anaya, legisladora por San Miguel del Padrón, se refirió a la entrega de los uniformes escolares que deben llegar a las tiendas según lo programado.

