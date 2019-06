Granma mereció la sede del 26 de Julio

Bayamo, Cuba. – Federico Hernández, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Granma, declaró a Radio Reloj que obtener la sede del acto nacional por el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, significa más compromiso con el pueblo.

Dijo que trabajan para obtener significativos resultados en las producciones agrícolas, y el uso de materias primas nacionales para elaborar embutidos, croquetas y otros alimentos para el pueblo.

Los granmenses celebran por tercera vez el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional, pues el último en 2006, como era habitual, lo presidió y resumió el Comandante en Jefe, Fidel Castro.

La Plaza de la Patria, escenario de esa celebración en Bayamo, la inauguró Fidel el 26 de julio de 1982 ante la presencia de más de 100 mil granmenses.

