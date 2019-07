Gobierno y Comercio electrónicos en tiempos actuales

La Habana, Cuba. – El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participa en la segunda jornada de trabajo en comisiones parlamentarias, previo al Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura.

En la Comisión de Atención a los Servicios se presentaron los resultados de la fiscalización a la situación del Comercio y Gobierno electrónicos, como parte de la política de perfeccionamiento de la informatización de la sociedad.

La diputada espirituana Miladis González explicó el trabajo del portal ciudadano de su provincia, que mantiene buena interacción entre el gobierno,y la población, pero alertó que esa plataforma no debe ser sólo para gestionar quejas.

José Castañeda instó a la continua capacitación de todos los actores del comercio electrónico, en tanto la joven Tais Sánchez sugirió crear un mecanismo para dar respuesta a dudas de usuarios ante el despliegue de la tecnología 4G.

Con la participación del Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, y el Presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, comenzó la segunda jornada de Comisión Agroalimentaria del Parlamento Cubano.

El tema principal contempla el análisis del control y fiscalización la ejecución del plan de medidas aprobado por el Consejo de Ministros al Grupo Azucarero para solucionar las deficiencias señaladas por la Contraloría General de la República.

Arnaldo Cuesta, diputado por Cienfuegos, destacó la importancia de detectar a tiempo deficiencias, para que la gestión esté en correspondencia con las necesidades de la economía.

La diputada Addys Oliver de Las Tunas, manifestó que la fiscalización de los recursos materiales, permite velar por el uso racional de los recursos y permitir que los trabajadores se sientan protagonistas del control.

El principal problema del trabajo por cuenta propia es la ilegalidad impune, que provoca malestar en quienes cumplen todas sus obligaciones, afirmó la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González.

Al intervenir en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, la titular pidió que el actuar en las provincias y municipios se centre en la ilegalidad, para lograr el clima de orden que se debe en cada territorio.

En los municipios y en los barrios no es difícil resolver esos problemas, porque se sabe quién y dónde están actuando mal, aseguró González al señalar que ese es un asunto sobre el que hay que poner el acento en los próximos meses.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social informó a los diputados que al cierre de mayo último se impusieron en todo el país a trabajadores por cuenta propia poco más de 17 mil medidas por incumplimiento de lo legislado para ese sector.

Al cierre de mayo último en el país hay 605 mil 908 trabajadores por cuenta propia, la mayoría en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, informó a los parlamentarios que las actividades más representadas son elaborador y venta de alimentos, transporte de carga y pasajeros, arrendador de vivienda, habitaciones y espacios, agente de telecomunicaciones y trabajador contratado.

Prolifera nuevamente, bajo la modalidad de modista o sastre, la venta de ropa importada, alertó González, quien además advirtió que en muchos lugares, en época de carnavales, se permiten violaciones.

En la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, la ministra abogó por un mejoramiento del trabajo de los Grupos Multidisciplinarios y de Inspección encargados de los trabajadores por cuenta propia.

El estado de la inscripción en los Registros del Estado Civil, a partir de la información captada en los hospitales maternos, ocupó hoy la atención de los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El Vicepresidente de la Comisión, Joaquín Bernal, expuso los resultados de visitas realizadas por parlamentarios para chequear el asunto, que a pesar de algunas deficiencias, constituye una fortaleza en Cuba.

A partir de las dificultades detectadas, se recomendó revisar las normativas existentes, sobre todo lo relacionado con la inscripción del recién nacido, para homogeneizar el proceso y evitar demoras o errores de procedimiento.

Capacitar al personal de las oficinas del Registro Civil, avanzar en la digitalización, y mejorar las condiciones de los locales, fueron otras recomendaciones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.