Gladys Bejerano asiste a toma de posesión de presidente de El Salvador

El Salvador. – La vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República de Cuba Gladys Bejerano asiste hoy en San Salvador a las actividades oficiales de la toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele.

La visita constituye una oportunidad para profundizar los lazos históricos, culturales, de amistad y cooperación existentes entre ambas naciones y permitirá dar continuidad al diálogo político al más alto nivel.

Bukele tomará posesión en el décimo aniversario del restablecimiento de las relaciones entre su país y Cuba que tuvo lugar cuando la izquierda salvadoreña llegó al Gobierno.

Cooperantes cubanos en sectores como la cultura, deporte, salud y educación han dado su aporte en estos años y, según trascendió la delegación que asiste hoy a la investidura oficial la integran también el director de América Central, México y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Mayo.

