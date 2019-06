Gira del Canciller cubano por el Caribe fortalece la amistad

La Habana, Cuba. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, arribó a Santa Lucia, la segunda parada de la gira que realiza por varios países del Caribe en aras de fortalecer los vínculos de cooperación y amistad.

El Canciller escribió en la red social Twitter que la mayor de las Antillas mantiene profundos lazos de amistad con Santa Lucía y ambos países celebrarán este año el aniversario 40 del establecimiento de relaciones bilaterales.

Cuba y Santa Lucia desarrollan amplio diálogo político y la cooperación bilateral en beneficio mutuo y a favor de la integración, especialmente en el sector de la Salud.

Antes, en Trinidad y Tobago, el canciller agradeció el apoyo a la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos y ratificó junto al Primer Ministro, Keith Rowley, la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones de hermandad y los vínculos comerciales y de cooperación.

