Gestión hídrica materializa voluntad de Fidel

La Habana, Cuba. – Fieles al legado de Fidel, padre fundador de la voluntad hidráulica, los trabajadores del sector celebraron su día, en un acto nacional que tuvo como sede a la empresa Aguas de la Habana y al que asistió el Vicepresidente cubano Roberto Morales Ojeda.

A 57 años de creado el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, su presidente, Antonio Rodríguez, ratificó la más alta estima hacia los fundadores, jubilados, observadores voluntarios, y a todos los trabajadores del organismo.

Puntualizó la encomienda de continuar brindando con responsabilidad social un servicio de calidad de abasto de agua, saneamiento y drenaje.

En el acto central por el Día del Trabajador Hidráulico, se destacó la trascendencia de la Política Nacional del Agua, un apoyo para el país en su senda por alcanzar un desarrollo sostenible y en armonía con el medio ambiente.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos se ha consolidado como un patrimonio tangible de la nación al servicio del pueblo, e integrado como parte del encadenamiento productivo a programas de sectores primarios de la economía, afirmó Ulises Guilarte.

En el acto nacional por el Día del Trabajador Hidráulico, en La Habana, el Secretario General de la CTC dijo que lo alcanzado por el organismo todavía dista de solucionar los múltiples problemas acumulados.

Por esto insistió en que prevalezca en sus más de 37 mil hombres y mujeres la evaluación crítica de las insatisfacciones ante las pérdidas en la conducción, abasto y calidad del agua.

Durante la jornada se reconocieron trabajadores y empresas con los sellos 80 aniversario de la CTC, y Faustino Pérez, así como se entregó la bandera de proeza laboral a 5 colectivos.

