General de Ejército Raúl Castro envía saludo a la juventud cubana (+Fotos)

Guantánamo, Cuba. – El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, envió un saludo a los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y a la juventud cubana en general, en ocasión del acto por el aniversario 55 del inicio de construida la organización juvenil en el organismo armado.

Presidieron el acto el miembro del Buró Político, General de Cuerpo de Ejército, Leopoldo Cinta Frías, Ministro de las FAR; Rafael Pérez Fernández, integrante del Comité Central y Primer Secretario del Partido en Guantánamo, y Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, quien tuvo a su cargo las palabras centrales.

Gran júbilo produjo en los combatientes de la Brigada de la Frontera Orden Antonio Maceo, también iniciadora de la Emulación Socialista en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el mensaje en que Raúl subraya que “este acontecimiento, surgido en la primera trinchera antiimperialista, donde los jóvenes hacían frente a las constantes provocaciones y agresiones del enemigo, marcó una etapa superior de trabajo en la institución”.

El texto hace llegar a los participantes en aquel proceso político una cálida felicitación, y les desea éxitos “en las importantes tareas que junto a nuestro pueblo debemos enfrentar”, a la vez que les envió un fuerte abrazo.

La conmemoración tuvo lugar en la jefatura de ese cuerpo armado, custodio de los límites con la única e ilegítima frontera artificial del país (la base naval norteamericana impuesta a Cuba desde 1903), en el cual, cuatro días después de iniciado el proceso se produjo un crimen que indignó a todo nuestro pueblo.

Balas procedentes del territorio usurpado segaron la vida del joven soldado Ramón López Peña, quien por sus destacados méritos había sido elegido Joven Militar Ejemplar.

López Peña, a quien se le entregó post mortem la militancia de la UJC, es considerado el primer mártir de la organización juvenil en las FAR.

La construcción de la UJC en la referida unidad en medio de la tensión reinante concluyó el 12 de agosto de 1964 con la creación de las organizaciones de base en el entonces batallón de la Frontera.

Tomado de ACN

