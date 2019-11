Flores de Raúl y Díaz-Canel a los caídos el 30 de noviembre

Santiago de Cuba. – Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro y del Presidente Miguel Díaz-Canel, fueron depositadas este 30 de noviembre en el monumento a la memoria de los combatientes Pepito Tey, Tony Alomá y Otto Parellada caídos en el levantamiento armado de Santiago de Cuba.

En la ceremonia, también fueron colocadas flores a nombre del pueblo cubano y de los familiares de los caídos en aquella gesta, organizada por Frank País para apoyar el desembarco del Granma.

La actividad celebrada en la Loma del Intendente, donde se sitúa el Museo de la Lucha Clandestina, estuvo presidida por autoridades del Partido y Gobierno en la provincia, así como combatientes del 30 de noviembre.

José Solar al intervenir a nombre de los santiagueros, reiteró la disposición de luchar por la Patria y los principios revolucionarios ante las diarias amenazas del imperealismo.

