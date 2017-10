Firme reclamo de Cuba en Sochi

Sochi, Rusia.- La devolución del territorio ocupado por la ilegal base militar de Estados Unidos en Guantánamo fue exigida por los jóvenes cubanos en el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en la ciudad rusa de Sochi.

El capitalino Alejandro Behmaras denunció que ese enclave militar sigue funcionando en contra de la voluntad del pueblo y el gobierno de Cuba, y explicó que la validez de los tratados que dieron vida a la base es inexistente.

El pueblo cubano ha sido inequívoco en el firme reclamo de que se nos devuelva de forma absoluta ese territorio y deje de funcionar la ilegal base, expresó el joven del Ministerio de Relaciones Exteriores

Denunció en el festival juvenil que el enclave ha sido escenario para violar los derechos humanos de muchas personas, responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, lo que evidencia el doble rasero de ese país. DESDE SOCHI, EN RUSIA REPORTÒ: YOANNY DUARDO GUEVARA

